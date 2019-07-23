Amasya'da sahte içki operasyonu

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde sahte içki ürettiği ve satışını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri S.A'nın Nusratiye Mahallesi'ndeki 2 ayrı metruk evde sahte içki ürettiği ve satışını yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, söz konusu evlerde yaptıkları aramada 80 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.