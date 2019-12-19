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Amasya'da sahte içki operasyonu

AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

19.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:22 Amasya'da sahte içki operasyonu

AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. 

Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı ve Sarıyar köylerinde, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Uygur'da 7, Sarıyar'da 1 olmak üzere 8 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 bakır damıtma düzeneği ile alkol imalatında kullanılan 22 kilogram anason tohumu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Jandarma, Amasya, Uygur, Güncel

Kaynak: DHA

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