Amasya'da saman balyası yüklü TIR yandı
Amasya'da saman balyası yüklü TIR yandıAMASYA'da saman balyası yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
04.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:24
AMASYA'da saman balyası yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.
Kaleköy mevkiinde saat 00.30 sıralarında saman balyası yüklü Tamer Cengiz yönetimindeki 04 LE 356 plakalı TIR, motor kısmından alev aldı. Cengiz, aracı sağa çekip inerken, alevler kısa sürede dorseyi sardı. İhbarla gelen itfaiye ekibinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'la birlikte 20 ton saman balyası yandı.
Kaynak: DHA