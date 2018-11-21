Amasya'da Sgk İl Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı

Orta Karadeniz Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı Amasya
'da gerçekleştirildi. Samsun
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ndeki toplantıda, sosyal güvenlik hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıma, sosyal güvenlik il müdürlükleri arasında koordine ve uygulamada birlikteliği sağlama konuları görüşüldü.
Toplantıya, Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya, Ordu
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar
Günay, Çorum
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Enver Yıldız, Sinop
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Ali Ürkmez
ve Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel katıldı.
Samsun,Karadeniz,Amasya,Sosyal Güvenlik Kurumu
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:08