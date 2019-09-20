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Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Amasya'da pompalı tüfekle vurulan köy muhtarı, hayatını kaybetti.

20.09.2019 15:28Amasya'da silahlı saldırı: 1 ölü
Amasya'da pompalı tüfekle vurulan köy muhtarı, hayatını kaybetti.
Saraycık köyünde, kullandığı traktörle seyir halindeki köy muhtarı Turan Aktaş'a (65) S.B. tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan S.B'nin akrabalarına ait bir ahırda saklandığı bilgisini alan jandarma, zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmaya verdiği ifadede, Aktaş ile yaşadıkları tartışmanın husumete dönüşmesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Saraycık, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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