Amasya'da "Sosyal Medya ve Algı Oyunları" Konferansı

Amasya Üniversitesi Genç
Düşünce Kulübü tarafından "Sosyal Medya ve Algı Oyunları" konferansı düzenlendi.
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun
, konuşmacı olarak katıldı.
Sosyal medyada algı operasyonlarıyla toplumun yönlendirilmeye çalıştığına değinen Uzun, çözümün değerlerimize bağlı olmakla sağlanacağını söyledi.
Uzun, teknolojik gelişmelerin ve özellikle sosyal medyanın günlük yaşamın her noktasına tesir etmesiyle algı yönetimi kavramının farklı bir boyuta ulaştığını belirterek, bu durumla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlattı.
Konferans, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat
tarafından Uzun'a fidan dikme sertifikası takdim etmesiyle son buldu.
Genç, Amasya Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA