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Amasya'da taksimetre denetimi

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya'da taksimetre denetimi yapıldı.

10.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:19
Amasya'da taksimetre denetimi
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Amasya 'da taksimetre denetimi yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı odaklı faaliyetleri programı kapsamında Amasya Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Amasya'da faaliyet gösteren takoğraf servisleri ile ticari taksilerde kullanılan taksimetre ve taksimetre muayene servislerine ani denetimler yapıldı. Yapılan taksimetre denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin süreceği bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya, Güncel
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