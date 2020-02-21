Haberler » Güncel » Amasya'da tarım ve üniversite iş birliği - Haber

Amasya'da tarım ve üniversite iş birliği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında yapılacak protokol çalışmaları kapsamında görüşmeler yapıldı.

21.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:20Amasya'da tarım ve üniversite iş birliği
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Üniversitesi arasında yapılacak protokol çalışmaları kapsamında görüşmeler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında düzenlenen tarım, orman, hayvancılık odaklı strateji ve politikalarında iş birliği yapılması için bir toplantı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda bir iş birliği çerçeve protokolü hazırlandı.

İmzalanan protokolde; alt yapının ortak kullanımı, personel ve eğitim, AR-GE, öğrenci etkinlik, çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri, konularının iş birliği içerisinde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar yapılabilmesi için gereken çerçeve ortaya konuldu. Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında iş birliğinin oluşturulması amacıyla gerekli çalışmalara başlanmış olup, bu kapsamda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Üniversite ve İl Müdürlüğü arasında imzalanması planlanan protokolde; Amasya'da tarım ve hayvancılık konularında yapılacak iş birliği ve uygulanabilecek proje konuları ele alındı. - AMASYA

Amasya Üniversitesi, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:31:45