Haberler » Güncel » Amasya'da 'torbacı' operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haber

Amasya'da "torbacı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Amasya'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

30.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:20Amasya'da
'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencilere uyuşturucu satıldığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelilerin Amasya'daki adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 589 gram esrar, 26 gram sentetik uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ile uyuşturucu satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42 Yakalanmamak için kürekle kameranın yönünü değiştirdiler
15:42 Aydın'da 57 düzensiz göçmen yakalandı
15:41 Erzurum beyaza bürünen palandöken, yeni sezona gün sayıyor
15:40 ŞİŞLİ'DE TERÖR OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI
15:40 Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:24 Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:43:41