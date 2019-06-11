Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 34 FM 4356 plakalı otomobili Suluova
ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, el freni kapalı haznesinde gizlenmiş 184 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler araçta bulunan, E.C.D, U.D.A, Y.B. ve O.S'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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