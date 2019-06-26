26.06.2019 19:13
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya 'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 30 içimlik bonzai ele geçirildi.
Ekipler, E.A, V.G, R.K, E.S, M.Y, M.A, O.D. ve A.A'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak" iddiasıyla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Merzifon , Amasya , Güncel

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