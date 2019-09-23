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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilde 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.

23.09.2019 11:08Amasya'da uyuşturucu operasyonu
Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilde 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki otomobili Meray mevkisinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobillerdeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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