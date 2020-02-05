Haberler » 3. Sayfa » Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

05.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:50Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
'nın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 AAB 499 plakalı araçla Amasya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Suluova ilçesinde durdurdu. Polis ekipleri araç ve içerisinde bulunan S.M.D. ve M. Y. isimli şüphelilerin üzerilerinde yaptıkları aramada iki ayrı şeffaf poşete sarılı toplam 45 adet ekstasy hap ve aracın farklı bölgelerinde 13 adet farklı isimlerde sentetik ecza ele geçirdi. 2 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Suluova, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 13:15:11