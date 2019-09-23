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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı.

23.09.2019 09:50Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda 34 BKL 285 ve 34 BLK 785 plakalı 2 araçta ve araçtaki 3 kişinin üzerilerinde yaptıkları aramada 1445,65 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 214 adet mor 283 adet gri renkte ekstasy hap ele geçirdi. "Uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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