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Amasya'da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

24.09.2019 10:03Amasya'da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda 34 BKL 285 ve 34 BLK 785 plakalı 2 araçta ve araçtaki 3 kişinin üzerilerinde yaptıkları aramada 1445,65 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 214 adet mor 283 adet gri renkte ekstasy hap ele geçirdi.


"Uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Y.C.Y., Z.K. ve A.C.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA


Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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