20.06.2019 17:37
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Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Amasya

Amasya merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Amasya, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 6 tabanca mermisi, 2 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak. - AMASYA
Kaynak: İHA
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