Haberler » Güncel » Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı - Haber

Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 774 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:12Amasya'da uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

AMASYA'nın ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 774 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli araç, Meray kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Polisin araç içerisinde yaptığı aramada tek parça halinde 774,24 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ve 3,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Y.Ç., C.Ö., Ş.Ö. ve K.Ö., 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' ve 'Uyuşturucu madde ticareti' iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 13:15:21