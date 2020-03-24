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Amasya'da "Vefa Koordinasyon Grubu" ekipleri vatandaşların taleplerini karşılıyor

Amasya'nın Taşova ve Suluova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

24.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:12
Amasya'da
Amasya 'nın Taşova ve Suluova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları "Vefa Koordinasyon Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Taşova ilçesinde yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları polis ve jandarma tarafından giderildi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendirirken, polis ve jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
Gelen çağrı üzerine polis ve jandarma ekipleri talepte bulunan yaşlılarının market alışverişlerini yaptı.
Suluova
Suluova ilçesinde 65 yaş üstü kişilerin banka ve de fatura işlemlerini ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yapıyor.
112 hattını arayan 66 yaşındaki Yusuf Sağlam, maaşını çekmek ve faturasını ödemek istediğini ancak dışarı çıkmasının yasak olduğu belirterek görevlilerden yardım istedi.
Sağlam'a Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından işlemlerini yapabilmesi için bir personel ve araç tahsis edildi.

Evinden alınarak banka önüne kadar götürülen Sağlam, araç içinde bekletilerek kimlik bilgileri ve imzası Vefa Sosyal Destek Grubu personeli ile banka görevlisi tarafından alındı, daha sonra bankadan maaşı çekilerek kendisine teslim edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Suluova, Taşova, Amasya, Güncel

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