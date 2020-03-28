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Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Ali dedenin odunlarını kırdı

Amasya'nın Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcören köyünde evinin önünde odun kırmaya çalışan 79 yaşındaki Ali Aydın'a, köyleri gezen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi yardım etti.

28.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:28
Amasya'da Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi Ali dedenin odunlarını kırdı
Amasya 'nın Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcören köyünde evinin önünde odun kırmaya çalışan 79 yaşındaki Ali Aydın'a, köyleri gezen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi yardım etti.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aldığı kararla 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine, evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları görevlilerce kontrol ediyor.
Köy kontrolleri sırasında evinin önünde odun kırmaya çalışan Ali Aydın ile karşılaşan Amasya Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, baltayı Ali dedenin elinden alarak odunlarını kırdı.
Görevliler, Ali ile eşi Cemile Aydın'ı koronavirüs hakkında bilgilendirip, alması gereken tedbirler ile ilgili uyarılarda bulundu.
Aydın çifti de bugünlerin geçmesi için dua ettiklerini belirterek, görevlilere yardımları için teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ali Aydın, Hamamözü, Amasya, Aydın, Güncel

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