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Amasya'da voleybol heyecanı

Türkiye Okullar Arası Voleybol Grup Maçları Amasya'da başladı.

13.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:10Amasya'da voleybol heyecanı
Okullar Arası Grup Maçları 'da başladı.

13-15 Şubat tarihleri arasında Amasyaspor Salonu ve Amasya Hamit Kaplan Salonunda yapılacak Türkiye Okullar Arası Voleybol Grup Maçları için seremoni düzenlendi. Törende konuşan Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürdü Kadir Kılıç, "İlimizde grup müsabakalarını yapıyoruz. Grup maçları 13-15 Şubat tarihleri arasında üç gün sürecek. İstanbul, Trabzon, Ankara, Sivas, Giresun, Yozgat, Çorum ve Amasya'dan grupları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Amacımız üst takımlara, üst liglere sporcu yetiştirmek" dedi.

Seremoninin ardından müsabakalar başladı. - AMASYA

Hamit Kaplan, voleybol, Türkiye, Amasya, Spor

Kaynak: İHA

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