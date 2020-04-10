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Amasya'da yangın sonucu 1 hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangın sonucu 1 küçükbaş hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı.

10.04.2020 01:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:39
Amasya 'nın Suluova ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangın sonucu 1 küçükbaş hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı.
Alınan bilgiye göre, Borsa Mahallesi'nde İbrahim ve Uğur Doğan'a ait ahırların yanında açık alanda bulunan samanlıkta yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, 7 araç ve 15 personelle müdahale etti.
Samanlığın yanındaki ahırlarda bulunan 80 büyükbaş hayvan, vatandaşlar, itfaiye ve güvenlik güçlerinin yardımıyla başka ahıra götürüldü.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında bir küçükbaş hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı.
Yanan saman balyaları, iş makineleriyle çevreye serilerek yeniden alevlenmeleri engellenmeye çalışıldı. Amasya’da yangın sonucu 1 hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Suluova, Amasya, Güncel
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