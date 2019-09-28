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Amasya'da "Yaratıcı Okuma" projesi

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yaratıcı Okuma Projesi başlatıldı.

28.09.2019 18:24Amasya'da
Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünce "Yaratıcı Okuma Projesi başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu öncülüğünde Müftü Mehmed Tevfik Ortaokulu'nda buluşan 60 öğretmen, yaratıcı okuma ve düşünmede minik öğrencilere neler sunabilecekleri konusunda görüş alışverişindi bulundu.
Kösterelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hayal dünyasının çok geniş olduğunu söyledi.
Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını vurgulayan Kösterelioğlu, "Bizler öğretmenleri olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal gücünü ve yaratıcı düşüncesini geliştirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda kent genelinde 'Yaratıcı Okuma Projesi başlattık. İlçelerden ve merkez okullardan gelen 60 arkadaşım burada hiçbir şey talep etmeden çocuklara daha faydalı olabilmek için hafta sonu izinlerinde bizimle birlikte çalıştı. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kösterelioğlu, öğrenim yılı içinde çeşitli etkinliklerle çocuklara sunulacak projenin yıl sonunda yazarlarla birlikte düzenlenecek kitap okuma şenliğiyle son bulacağını kaydetti.

Amasya, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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