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Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı Genelge ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyaran Amasya zabıta ekipleri, bazı vatandaşların ısrarlı tavırları ile karşılaştı.

22.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:53

Amasya 'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

AMASYA - Genelge ile sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyaran Amasya zabıta ekipleri, bazı vatandaşların ısrarlı tavırları ile karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "sokağa çıkma yasağı" getirilmesine rağmen yasağa uymayan bazı vatandaşları zabıtalar uyararak bilinçlendirdi.

Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri ile yaşlılar arasında bazı diyaloglar yaşandı.

Amasya’da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı

Kaynak: İHA

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Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı
Etiketler : Zabıta, Amasya, Genel

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