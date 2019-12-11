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Amasya'da Yavuz Selim Meydanı yenileniyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yavuz Selim Meydanı'nın yenilenerek çehresinin değişeceğini belirtti.

11.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:24Amasya'da Yavuz Selim Meydanı yenileniyor
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yavuz Meydanı'nın yenilenerek çehresinin değişeceğini belirtti.
Sarı, meydan ve çevresinde başlatılan yenileme çalışmalarını inceledi.
Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenileme çalışmasıyla kentin çehresinin değişeceğini söyledi.
Meydan projesi ile Hükümet Köprüsü'nün 11 metreye genişletilmesi projesinin birbirini tamamlayacağını anlatan Sarı, "Tamamını OKA desteği ile gerçekleştireceğimiz projelerimiz ile bölgede yeşiller içinde bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz ne söz verdiysek yerine getireceğiz." dedi.

Mehmet Sarı, Amasya, Selim, Güncel

Kaynak: AA

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