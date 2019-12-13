Haberler » Güncel » Amasya'da Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temelini atıldı - Haber

Amasya'da Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temelini atıldı

Amasya Belediyesi tarafından yürütülen Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temeli törenle atıldı.

13.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:32Amasya'da Yeşilkent Meydanı Projesi'nin temelini atıldı
Belediyesi tarafından yürütülen Meydanı Projesi'nin temeli törenle atıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, törende yaptığı konuşmada, eski belediye hizmet binasının bulunduğu şehrin lokasyon olarak en önemli noktasına Yeşilkent Meydanı'nın inşa edileceğini söyledi.
Hafta içinde Yavuz Selim Meydanı çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını anlatan Sarı, "Bugün Yeşilkent Meydanı temel atma töreninde sizlerle beraberiz. Hemen yanı başında Amasya'mızın simge yapılarından biri olan, Sultan Beyazid Külliyesi bulunmaktadır. Bu sebeple bu özel alan için bir proje yarışması düzenlendik. Yarışmaya iştirak eden 11 proje arasından oluşturduğumuz komisyonumuz; uygulamasına başladığımız projeyi seçti." dedi.
Programa Amasya Valisi Osman Varol, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Yeşilkent, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56 Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi (3) - Haber
17:56 BM'den dünya genelindeki Afganistanlı mültecilere "destek" çağrısı - Haber
17:55 Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:54 Komşusunun öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık beraat etti - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13.12.2019 17:57:59