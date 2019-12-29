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Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Amasya'da yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

29.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:32 Amasya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
'da yolcu otobüsünde bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, Amasya'ya gelen bir otobüsünü Suluova girişinde durduran ekipler, kente uyuşturucu madde getireceği istihbaratı alınan O.Ç isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.
Aramada, 4,49 gram esrar, 4,19 gram metamfetamin ve renk ve görünüş itibariyle ekstazi olduğu değerlendirilen 150 hap ele geçirildi. O.Ç, gözaltına alındı.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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