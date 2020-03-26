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Amasya'da zabıta fırsatçılara göz açtırmıyor

Amasya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri alışveriş merkezlerinde yaptığı fiyat denetimleri ile fırsatçılara göz açtırmıyor.

26.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:29
Amasya'da zabıta fırsatçılara göz açtırmıyor
Amasya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri alışveriş merkezlerinde yaptığı fiyat denetimleri ile fırsatçılara göz açtırmıyor.

Korona virüsü (Kovid-19) salgınını fırsat bilerek fiyat artışı yapanlara göz açtırmayan Amasya Belediyesi zabıta ekipleri, kasap, market ve pazar yerleri gibi alışveriş merkezlerinde fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz Amasya Belediyesi olarak yapılması gerekenlerin hepsini yaptık. Bize talimat gelmeden önce başladığımız tedbirler ile herkesten bir adım önde gittik te diyebilirim. En başarılı olduğumuz konulardan bir tanesi şehirde ilaçlama yapmadığımız hiçbir yer kalmadı ve hala ilaçlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun haricinde fiyat denetlemelerini yapıyoruz. Zabıtalarımıza şöyle talimat verdik: 'Hem kontrolünüzü yapın hem de ikazınızı yapın.' Eğer bir tek ürünü fahiş fiyata satanı tespit edersek o iş yerini mühürleriz. Yani bir şişe kolonya için bizim belirlediğimiz bir süre boyunca o iş yerini mühürleyebiliriz. Ayrıca sivil zabıtalarımız alışveriş yapan vatandaşlarımızın fişleri kontrol ederek fiyat denetlemesi yapıyor. Bizler durumun en başında tüm bahsi geçen ürünlerden satın alarak fiyatlarını not aldık. ve şu anki denetimlerimizde aradaki fiyat farkını karşılaştırarak işlem yapıyoruz. Ayrıca Amasya'daki işletmelerimize kurallara bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar herhangi bir işletmede usulsüz bir durum ile karşılaşmadık" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya Belediyesi, Zabıta, Amasya, Güncel

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