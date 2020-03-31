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Amasya'da zabıtadan drone ile denetim

Amasya'da zabıtadan drone ile denetim Amasya'da zabıta ekipleri dağlık alanlarda piknik yasağına uymayanları drone ile tespit ediyor.

31.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:34
Amasya 'da zabıtadan drone ile denetim
AMASYA - Amasya'da zabıta ekipleri dağlık alanlarda piknik yasağına uymayanları drone ile tespit ediyor.
Amasya'nın çevresinde bulunan dağlık bölgelerdeki piknik alanlarında yasağa uymayan vatandaşlar için zabıta ekipleri drone ile denetim yolunu seçti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklandı. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.
Genelge esas alınarak vatandaşların sağlığını koruma amaçlı ilk günlerde uyarıcı anons yapıldığını belirten Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, "Şehir merkezindeki alanlarda uyarıcı anonsların işe yaradığını fakat dağlık alanlarda dikkate alınmadığını tespit ettik. Bizler bu bölgelerde dağınık halde piknik yapan vatandaşları tespit etmek, uyarmak ve gerektiğinde cezai işlem uygulamak için drone ile izleme yöntemini Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'ya ilettik. Kendisi bizlere destek olarak teknik imkanları sağladı ve denetimlerimizi bu bölgelerde daha yoğun hale getirdik. Şimdi uyguladığımız sistem ile tüm bölgelerin fotoğrafını çekebiliyor ve kontrol edebiliyoruz" dedi.
Tüm yapılan denetimlerin vatandaşın sağlığını korumak için olduğunu belirten Kesler; "Vatandaşlarımız bu zor günlerde evlerinde olsunlar ve hem kendi sağlıklarını hem de diğer insanların sağlıklarını tehdit etmesinler diye denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. Amasya’da zabıtadan drone ile denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Amasya, Genel

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Amasya'da zabıtadan drone ile denetim
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