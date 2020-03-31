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Amasya'da zabıtadan dronla koronavirüs denetimi

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, bahçe ve mesire alanlarında piknik yapanlara yönelik dronla denetim gerçekleştirildi.

31.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:53
Amasya'da zabıtadan dronla koronavirüs denetimi
Amasya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, bahçe ve mesire alanlarında piknik yapanlara yönelik dronla denetim gerçekleştirildi.
Amasya Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki piknik ve mesire alanları ile parklarda denetim yaptı.

Ekipler, dronla yaptıkları denetimlerde alanlarda vatandaşların olup olmadığını kontrol ederek yasaklara uymayan az sayıda kişiyi evlerine gitmeleri için uyardı.
Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, vatandaşların koronavirüs riski ve korkusu yaşamamaları için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Vatandaşların birçoğunun kurallara uyduğunu ifade eden Kesler, "Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın başkanlığında belediyemiz tarafından kurulan kriz masasının aldığı kararları ivedi bir şekilde uyguluyoruz. Bu denetimlerimizi halkımızın sağlığı için yapıyoruz. Evde kalalım, sağlığımızı koruyalım. Evde kaldığımız süre içerisinde hayat kurtarmış oluyoruz. O yüzden 'Evde kal Amasya' diyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Bugün dron yardımıyla, piknik alanları ve ormanlık alanları taradık, bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Biz insanları uyarıyoruz ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşları cezalandırmak değil toplumun sağlığını korumaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Amasya, Güncel
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