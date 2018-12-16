Amasya'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merzifon- Samsun
kara yolunun sisin etkili olduğu Havza
tünelleri mevkisinde, Ahmet Semiz'in kullandığı 55 HV 230 plakalı otomobil ile Uğur Gök yönetimindeki 34 NPV 230 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazaya, Mehmet Gece yönetimindeki 52 DG 947 plakalı otomobil, Mustafa Dilaver'in kullandığı 34 VJ 3350 plakalı tır ile Nusret Gündoğdu
idaresindeki 34 UG 2237 plakalı yolcu otobüsü de karıştı.
Kazada, Kenan, Kayra, Mevlide, Hayriye, Yağmur ve Uğur Gök ile Ruhi Akyüz, Zarife Rahim ve Nusret Gündoğdu yaralandı.
Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
ve Suluova
ve Havza Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
16 Aralık 2018 Pazar 16:32