Amasya'daki Deaş Operasyonu

Amasya
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, 6 Aralık
'ta 3 zanlıyı gözaltına almıştı.
Irak,Amasya
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:09