12 Aralık 2018, 21:09
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Amasya'daki Deaş Operasyonu

Amasya

Amasya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Amasya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Aralık'ta 3 zanlıyı gözaltına almıştı. Irak,Amasya
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:09