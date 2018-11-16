16 Kasım 2018, 11:43
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Amasya'daki Fuhuş Operasyonu

Amasya

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince fuhuş yaptıkları, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 13 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Merzifon,Amasya
16 Kasım 2018 Cuma 11:43