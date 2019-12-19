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Amasya'daki sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

19.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:30 Amasya'daki sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçede sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde dün, 8 adrese düzenlenen operasyonda 487 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, çok sayıda boş şişe ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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