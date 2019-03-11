Amasya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince Ortaova köyünde durdurulan araçta gözaltına alınan S.A. (26), E.K. (20), M.S. (22) ve Ü.D'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Ekipler, dün Samsun
'dan Merzifon'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Ortaova köyünde bir aracı durdurmuş, araçta yapılan aramada 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti. Araçta bulunan 4 şüpheli, gözaltına alınmıştı.
Merzifon, Amasya, Güncel
Kaynak: AA