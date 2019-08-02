Amasya'daki uyuşturucu operasyonu

Amasya
'nın Suluova
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri, dün çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aramalarda 129 gram toz esrar, 104 uyuşturucu hap ve 77 gram kubar esrar ele geçirilmiş, 4 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.