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Amasya'daki uyuşturucu operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

24.09.2019 11:40Amasya'daki uyuşturucu operasyonu
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan iki araçta bulunan uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan Z.K, Y.C.Y. ve A.C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu madde nakletmek ve ticaretini yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
Polis, dün Meray Kavşağı'nda iki otomobili durdurmuş, yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 1 kilo 445 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 497 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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