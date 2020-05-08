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Amasya'daki yurtlarda karantina süresi dolan 155 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İsviçre'den getirilerek Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirilen 155 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Amasya'daki yurtlarda karantina süresi dolan 155 kişi evlerine gönderildi
08.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İsviçre'den getirilerek Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirilen 155 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hüsnüşah Hatun ve Yeşilırmak Öğrenci Yurtları'na yerleştirilen 155 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri ile yurttaki görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, verdikleri hizmetlerden dolayı vatandaşların evlerine memnun döndüklerini aktardı. Memleketine uğurlanan Osman Tunus da karantinada hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını vurgulayarak "İsviçre'ye torunlarımın ve çocuklarımın yanına gezmeye gittim. Oradayken bu virüs çıktı. Beş hafta orada evden dışarı çıkamadık." dedi.

Ülkeye getirildikleri için yetkililere teşekkür eden Tunus, "Devletimiz gibi bir devlet bulunmaz hiçbir yerde. Allah vatanımıza zeval vermesin. Bizi tutup özel uçakla getirdiler, yurtlarda çok güzel baktılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler, çok rahattık. Allah razı olsun emeği geçen herkesten." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İsviçre, Amasya, Güncel, Haber

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