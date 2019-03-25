Amasya'dan 15 Ülkeye İhracat Başarısı

Kaynak: AA

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan iş adamı İsa Gül, çocuk yaşta çırak olarak başladığı iş hayatına, 110 kişinin çalıştığı ve 15 ülkeye ihracat yapan bir fabrikanın sahibi olarak devam ediyor.İş hayatına henüz 15 yaşındayken Samsun'da bir torna atölyesinde çırak olarak başlayan 62 yaşındaki iş adamı Gül, yıllarca bu işi sürdürdü. Askerden geldikten sonra bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Gül, daha sonra hayalini kurduğu torna atölyesini açtı.Zamanla işini büyüten ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kalıp fabrikası açan Gül, bugün hava yastığı, valf ve sulama ekipmanları başta olmak üzere ürettiği 500 kalem ürünü, Amerika, Almanya, Hindistan, Meksika ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye ihraç eden bir fabrikanın patronu oldu.Yıllık 10 milyon dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan Gül, 9 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında 110 işçiye istihdam sağlıyor.Makine mühendisi olan oğlu Hasan Gül ile birlikte işleri yürüten, evli ve 3 çocuk babası İsa Gül, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin bir torna atölyesi açmak olduğunu söyledi."İş hayatımda saat kavramı yok"Çıraklığa başladıktan sonra çalışma azmi ve öğrenme isteğiyle bir yıl sonra usta olduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:"İşçi olduğum dönemde çok sıkıntı çektim, ancak çalışmaktan hiç bıkmadım. Maaşlarımızı, emeğimizin karşılığını alamadık çoğu zaman ancak kesinlikle işimi ve mesleğimi terketmedim. İş hayatımda kesinlikle saat kavramı yoktur. Şu anda eğer işim yoksa, pazar günleri bile fabrikama gelirim, dolaşırım, işçilerime yardım ederim. Bir iş yeri kurma hayalimin sebebi sanatıma çok güvenmemdi, en büyük hayalim bir torna tezgahı alıp, atölye açmaktı.""Ürünlerimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz"Çıraklık yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğini belirten Gül, şöyle devam etti:"Şu an ihracat yapan bir fabrikamız var. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60'ını 15 ülkeye ihraç ediyoruz, milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. İşçilerle ilişkim, baba ve oğul, baba ve kız gibidir. İşçilerim ağlarsa ağlarım, gülerse gülerim, hep memnun olmalarını isterim. Bana göre işçinin kötüsü olmaz, biz de işçilikten geldik. İşimize yaramasa bile çıkarmak istemeyiz, çıkarmak için günlerce düşünürüz, 'Bizden çıktığında ne yapacak' diye düşünürüz. Bugüne kadar işçi çıkarmadım, inşallah bu günden sonra da Allah bana işçi çıkarmayı nasip etmez."İşçilerden Cemile Topal ise 7 yıldır aynı fabrikada çalıştığını belirterek, "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Patronumuzdan çok memnunuz, o da işçilikten geldiği için bize iyi davranıyor. Bizim halimizden anladığı için çok seviyoruz kendisini, birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz." diye konuştu.