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Amasya'dan Siirt'teki köy okuluna oyuncak, kitap, kırtasiye ve giyim yardımı

Amasya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Siirt'in Pervari ilçesindeki bir köy okuluna oyuncak, kitap, kırtasiye ve giyim malzemesi gönderdi.

06.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:38Amasya'dan Siirt'teki köy okuluna oyuncak, kitap, kırtasiye ve giyim yardımı
Gençlik ve Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, 'in Pervari ilçesindeki bir köy okuluna oyuncak, kitap, kırtasiye ve giyim malzemesi gönderdi.
Amasya Gençlik Merkezi gönüllülerince toplanan kitap, oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve kıyafetler, kolilenerek PTT aracılığıyla Yapraktepe Köyü İlkokuluna gönderildi.
Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş AA muhabirine, Siirt'in Pervari ilçesinde Yapraktepe Köyü İlkokuluna atanan bir öğretmenin Amasya Gençlik Merkezi ile iletişime geçerek bazı eksiklikleri olduğunu belirttiğini anlattı.
Bunun üzerine Gençlik Merkezi gönüllülerinin yardım kampanyası başlattığını belirten Gümüş, çocukları sevindirmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Öğretmenin daha önce Amasya Gençlik Merkezinde gönüllü olduğuna işaret eden Gümüş, "Çocuklarımıza ulaşıp onları mutlu edersek onlarla gönül bağı kurabilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Amasya, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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