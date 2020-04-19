Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AMASYA 'Evde kal' çağrıları Amasyalıları enstürmana yöneltti

'Evde kal' çağrıları Amasyalıları enstürmana yönelttiAMASYA'da da koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için müzik aletleri satın almaya başladı.

19.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:56
'Evde kal' çağrıları Amasyalıları enstürmana yöneltti
AMASYA'da da koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için müzik aletleri satın almaya başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan Amasyalılar, evde keyifli zaman geçirmek için enstrümanlara ilgi göstermeye başladı. Merkezde 15 yıldır enstrüman tamiri ve satışı yapan Hakan Pazar, vatandaşların evde keyifli vakit geçirmek için enstrümanlara olan ilginin arttığını belirtti. İş yerinde enstrüman tamiri ve satışı yapan Pazar, kemandan gitara, zurnadan saza kadar bir çok müzik aletinin hem satışını hem de tamirini yapıyor. Pazar, sattığı ya da bakım yaptığı müzik aletlerini de dezenfekte ettikten sonra müşterilerine teslim ediyor.
Uzmanların koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan kent sakinlerinin enstrümana olan ilgilerinin arttığını belirten Pazar, 'Bizde bu kapsamda vatandaşlara elimizden geldiği kadar yardımcı olarak tel, bakım, tamirat satış gibi hizmetler veriyoruz. Bunları müşterilerimize verirken de bakımdan tamirden sonra dezenfekte yaparak veriyoruz, teslim ediyoruz. Dikkatimizi çeken de şu oldu, evde yatan enstrümanlar, mesela vatandaşlarımızın 10 sene önceki aldığı enstrümanlar tamir, bakım, tel, onarım gibi geliyor. Bu korona virüsten dolayı vatandaşlarımız evde kal çağrılarına uyuyor. Bunun içinde evde vakit geçirmek için enstrümanlarını tekrardan onarttırıyor, tel, bakım işleri işte, yani onun gibiö dedi. AMASYA ’Evde kal’ çağrıları Amasyalıları enstürmana yöneltti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Amasya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dışişleri, Karayipler’de kalan Türkler için Acun’dan yardım istedi Haberler
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Çin’de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak Haberler
Meteoroloji 6 ilimizi uyardı! Kuvvetli sağanak etkili olacak
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››AMASYA 'Evde kal' çağrıları Amasyalıları enstürmana yöneltti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:42: Bilecik Aşağıköy'deki karantina kaldırıldı - Haber 23:42: Manisa'da kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı - Haber 23:34: AİLE HEKİMİ KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Haber 23:34: Adıyaman'da karantina süresi dolan işçiler evlerine gönderiliyor - Haber 23:31: ADIYAMAN Karantina süresi biten 479 işçi memleketlerine alkışlarla gönderildi - Haber 23:19: Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz - Magazin 22:43: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Haber 21:57: İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı - Haberler 21:45: Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü - Haber