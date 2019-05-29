Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

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Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Genelgesi'nin ve Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla toplumun her kesiminin dahil edildiği bir dizi etkinlik planladıklarını bildirdi.Varol, Valilik binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin ve Amasya Tamimi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 12-22 Haziran'da Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali düzenleneceğini söyledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ardından 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğini hatırlatan Varol, Atatürk'ün halkın desteğiyle yaptığı çalışmalar sonrası dünyaya ilan ettiği Cumhuriyet'in doğum belgesi niteliğindeki Amasya Tamimi'nin bir yönüyle Milli Mücadele'nin manifestosu özelliği taşıdığını vurguladı.Amasya Tamimi'nin ve Milli Mücadele'nin 100. yılını kutlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Vali Varol, şunları dile getirdi:"100. yıl dolayısıyla bu yıl daha bir önem arz eden 10 günlük 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festival Programı'nın içeriğinde Milli Mücadele'nin anlam ve önemini anlatacak akademik ve sanatsal yönlerine değinen bir dizi etkinlikler olacak. 12 Haziran günü Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin coşkulu karşılanmasının temsili canlandırmasını yapacağı 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde, Atatürk ve bayrağa saygı yürüyüşü, festival resmi açılış töreni, çeşitli konserler, söyleşiler, Türk Yıldızları ve mehteran gösterileri gibi etkinlikler olacak."Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları etkinliklere katılmak için Amasya'ya davet eden Varol, şunları kaydetti:"Yüzüncü yıla yakışır şekilde coşkulu, toplumun her kesimini dahil edeceğimiz bir dizi etkinlik planladık. Etkinliklere katılmak için, Amasya'ya gelecek olan misafirlerimize şunu söylemek isterim, çok güzel bir şehir görecekler, çok misafirperver insanlarla tanışacaklar ve hayatlarının en iyi seyahat deneyimlerini yaşayacaklar. Gerçekten Milli Mücadele'yle ilgili onların içindeki duyguları kabartacak, aslında kim olduklarını, nasıl bir millete mensup olduklarını onlara tekrar hatırlatacak, birlik ve beraberlik ruhunu canlandıracak güzel zamanlar geçirecekler."