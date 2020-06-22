Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı için tören yapıldı

Amasya'da Milli Mücadele ile Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.

22.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:08
Amasya'da Milli Mücadele ile Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı etkinlikleri kapsamında tören yapıldı.
Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.
Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.
Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören son buldu. Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasının 101. yılı için tören yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye’den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Bankalar, 1 Temmuz’dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Tekirdağ’da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP’li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı Haber
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 101. yılı için tören yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:17: Vali Demirtaş İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi - Haber 18:17: Son dakika haberi | Tokat'ta kitapseverlerin kitapları adreslerine gönderiliyor - Haber 18:16: "En büyük eroin operasyonu" davasında karar - Haber 18:16: Denizli'de uyuşturucuya 10 tutuklama - Haber 18:16: Son dakika haber! MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi devam ediyor - Haber 17:52: Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 16:39: Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş - Haber 15:56: Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı - Magazin 15:30: Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı - Haberler 15:25: Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu - Magazin