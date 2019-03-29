Amasya Girdikleri Evde Köpeği Banyoya Kilitleyen Hırsızlardan Soygun

Amasya
'da girdikleri evdeki pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği banyoya kapatatan hırsızlar, çaldıkları parayla kayıplara karıştı.
Olay, Merkeze bağlı Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D., ve M.D., çiftine ait eve giren kimliği belirsiz hırsızlar, evde karşılarına çıkan pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği görünce panikledi. Bir süre kovalamaca sonucu yakaladıkları köpeği banyoya kilitleyen hırsızlık, evde ziynet eşyalarını aramaya başladı. Hırsızlar, ev sahiplerinin birikmiş bin 800 dolar ve 50 euro parasını alarak kayıplara karıştı.
Eve dönen çiftin durumu bildirmesi üzerine, harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Amasya, Güncel
Kaynak: DHA