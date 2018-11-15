15 Kasım 2018 Perşembe 13:47



15 Kasım 2018 Perşembe 13:47

Amasya İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısı Suluova ilçesinde yapıldı.Suluova Eski Çeltek Kömür İşletmesinde yapılan toplantıya, Vali Osman Varol, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıttır, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu ve meclis üyeleri katıldı.Varol, İl Genel Meclisi ile uyumlu bir şekilde çalışarak Amasya'nın her köşesine hizmet götürmeye devam ettiklerini, İl Özel İdaresinin gayretli çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.