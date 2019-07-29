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Amasya İl Özel İdaresi asfaltlama çalışmaları

Amasya İl Özel İdaresi, 2019 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Hamamözü ilçesine bağlı köy yollarında asfaltlama çalışması yapıldı.

29.07.2019 16:37 Amasya İl Özel İdaresi asfaltlama çalışmaları
Amasya İl Özel İdaresi, 2019 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Hamamözü ilçesine bağlı köy yollarında asfaltlama çalışması yapıldı.
Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, 2019 yılı yatırım programı hedeflerine emin adımlarla ilerlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Zamanla yıpranan ve vatandaşlarımızın araç kullanmasını zorlaştıran köy yolları yenilenerek hem vatandaşlarımızın güvenli yolculuk yapmaları hem de yollarımızı daha verimli kullanabilmesi adına yapılan yollar hizmete açılmaya başlamıştır. Bu kapsamda Hamamözü ilçesine bağlı Omarca, Sarayözü, Kızılcaören köyleri yol güzergahlarında toplamda 3,2 km sathi kaplama asfalt yapılarak ulaşımın daha konforlu ve güvenli olarak devam edebilmesi amacıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur."

Hamamözü, Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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