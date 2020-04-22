Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Amasya İl Özel İdaresi'ne greyder takviyesi

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı 70 tane köyde kullanmak üzere Amasya İl Özel İdaresi bünyesine 1milyon 350 bin TL değerinde bir greyder alındı.

22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:03
Amasya İl Özel İdaresi'ne greyder takviyesi
Amasya 'nın Merzifon ilçesine bağlı 70 tane köyde kullanmak üzere Amasya İl Özel İdaresi bünyesine 1milyon 350 bin TL değerinde bir greyder alındı.

Merzifon'a bağlı 70 tane köyün kullanmakta olduğu bir adet greyder olduğunu ve yetersiz kaldığını ifade eden AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Erkek, yeni alınan greyderle köy halkına daha hızlı ve etkin hizmet vereceklerini söyledi.

Alınan greyderin hayırlı olmasını dileyen Erkek, "Merzifon'umuzun 70 köyü bulunmaktadır. Bir Greyderimiz vardı. Köylerimizde greyder konusunda eksikliğimiz oluyordu. Şimdi Merzifonlu Karamustafa Paşanın şehri Merzifon'umuza iki greyderle hizmet vereceğiz. Amasya İl Özel İdaremize, Merzifonlu Karamustafa Paşanın şehri Merzifon'a hayırlı olsun. Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Amasya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Volkan’ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haberler
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya’dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Haberler
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Haberler ›› Güncel ››Amasya İl Özel İdaresi'ne greyder takviyesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, 23 Nisan mesajı yayımladı - Haber 16:36: Sudan'dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi - Haber 16:36: Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı değerlendirme toplantısı - Haber 16:36: Van'da hastalar, ziyaretçi kısıtlaması nedeniyle yakınlarıyla görüntülü görüştürülüyor - Haber 16:36: Türk Kızılaydan Irak'taki Türkmenlere ramazan yardımı - Haber 16:01: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı - Haber 15:21: Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim - Haberler 14:33: Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı - Haberler 14:00: Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü - Ekonomi 12:36: Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor - Haber