Amasya ile Düzce'de Deaş Operasyonu: 6 Iraklı'ya Gözaltı

Amasya
ile Düzce
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak
uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda belirlenen adreslere yaptığı baskında Amasya'da 2, Düzce'de 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şahıstan 4'ü sorgularının ardından sevk edildiği Amasya Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - AMASYA
Düzce,Amasya
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:07