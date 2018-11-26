26 Kasım 2018, 18:07
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Amasya ile Düzce'de Deaş Operasyonu: 6 Iraklı'ya Gözaltı

Amasya ile Düzce

Amasya ile Düzce’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.

Amasya ile Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda belirlenen adreslere yaptığı baskında Amasya'da 2, Düzce'de 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şahıstan 4'ü sorgularının ardından sevk edildiği Amasya Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - AMASYA Düzce,Amasya
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:07



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