Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AMASYA İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu

İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunduAMASYA'da besicilik yapan Hakkı Kambur (75), 'Alakız' adlı ineğini satarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

13.04.2020 22:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:14
İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu
AMASYA'da besicilik yapan Hakkı Kambur (75), 'Alakız' adlı ineğini satarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Amasya 'nın Hamamözü ilçesinde besicilikle uğraşan Hakkı Kambur'dan geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan Hakkı Kambur, Hamamözü Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlamak istediğini iletti. Bunun üzerine adrese gelen ekipler, Kambur'un 'Alakız' adını verdiği ineğini teslim aldı. Ekiplerce teslim alınıp satılan ineğin parası, kampanya hesabına yatırıldı.
Sürüsünün en değerlilerinden olduğunu belirttiği ineğinin satılmasının ardından parasını kampanya hesabına yatıran Hakkı Kambur, "Bizler için sağlıkçılarımız, polisimiz, askerimiz ve devletimizin diğer birimleri gece gündüz çalışıyor. Biz de onlara destek olmak zorundayız. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bu nedenle ben de ineğimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum? dedi.
Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya da, evine ziyarette bulunduğu Hakkı Kambur'u bağışı dolayısıyla tebrik etti. AMASYA İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışta bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hamamözü, Amasya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Meclis’te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Haberler
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haberler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››AMASYA İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:25: SARIYER'DE KAMYONUYLA ÇELİK DİREĞE ÇARPAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI - Haber 22:24: İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı - Haber 22:24: Başakşehir'de kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 22:20: Polisten kaçan motosikletli kaza yapınca yakalandı - Haber 22:20: Okyanus dibinde bilinen en uzun hayvan keşfedildi - Haber 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin 22:03: Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler