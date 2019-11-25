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Amasya, kadına yönelik şiddete karşı turuncuya büründü

Amasya'daki Harşena Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu Evleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla turuncu renge büründü.

25.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:50Amasya, kadına yönelik şiddete karşı turuncuya büründü
'daki Harşena Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve Yalıboyu Evleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla turuncu renge büründü.
Amasya İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 20 bin metrekarelik alanı kapsamasıyla gerek büyüklük gerekse ölçek bazında 'nin en büyük açık alan LED aydınlatma sistemleri arasında olan ayrıca UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları'na uygulanan sistem, Vali Dr. Osman Varol'un talimatıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel olarak farkındalık oluşturulması amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.
Vatandaşlar ise Yeşilırmak kıyısındaki bu anlamlı ve özel görüntüyü fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.
(İHA)

Türkiye, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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