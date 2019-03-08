Amasya Kurtulmuş Türkiye'yi Siyaseten Sahada Çöktürmenin Yollarından Biri Ekonomik Kuşatmadır

Ak PARTİ Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
, 'Türkiye
'nin geçmişine baktığınız zaman maalesef acı olaylarla karşı karşıya kaldık. Çok yakın geçmişimizle ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi siyaseten sahada çöktürmenin yollarından birisi ekonomik olarak Türkiye'yi kuşatmaktır dedi. Amasya
'ya gelen AK Parti
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Pirler Parkı'nda sivil toplum kurulu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin kuklacılar tarafından bir takım operasyonlara tabi tutulduğunu belirterek 40 yıldır PKK
'nın desteklenmesinin sebebi budur. Uzun süredir FETÖ'nün desteklenmesinin ve hala desteklenmeye devam edilmesinin sebebi budur. Türkiye'yi bir şekilde hareketsiz hale getirmek, Türkiye'yi kendi başıyla uğraşır, kendi problemleri ile uğraşır bir ülke haline getirmektir. Bunun karşısında Allah'a çok şükür milletimiz hep beraber dik durdu, en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de iradesine sahip çıktı, FETÖ'cü eşkıyaya haddini bildirdi, Recep Tayyip Erdoğan
'ın arkasında durarak bu istikamette kendi iradesini koruyacağını ve bu oynanan oyunları bozacağını ortaya koymuş oldu dedi.
EKONOMİ ÜZERİNDE OPERASYONLAR VAR'
Türkiye'yi köşeye sıkıştırmanın bir başka aracı olarak Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan operasyonlar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra Türkiye'de döviz kurları üzerinde yapılan manipülasyonlar tamamı ile dışarıda kurgulanmış ve uygulanmaya konulmuştur. Gün gün biliyoruz, Türkiye'de borsa kapandıktan sonra Uzakdoğu
borsalarında Türk varlıkları üzerinden, Türk parası üzerinden operasyonlar yaparak dövizi bir an da bir gecede yükselttiler. Hatta geçtiğimiz Kurban Bayramı
öncesinde neredeyse 8 lira seviyesine gelebilecek bir manzara ile karşı karşıyaydık. Çok şükür ekonomi yönetimimizin, kurum ve kuruluşlarımızın vaktinde aldıkları etkili tedbirler ile dövizi bekliyorlardı ki 8-10 lira olsun. O zaman herkes Allah, bullak olacak, ekonomi dağılacak, Türkiye ayakta duramayacaktı. Allah'a çok şükür alınan tedbirlerle hedeflenen aralık olan 5-5,5 lira aralığına yılsonu itibariyle çekildi ve bugün de zannediyorum akşam 5,30 civarındaydı, bugünde bu seviyeye geldiö diye konuştu.
Türkiye'nin geçmişinde acı olaylarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Kurtulmuş, 'Çok yakın geçmişimizle ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi siyaseten sahada çöktürmenin yollarından birisi ekonomik olarak Türkiye'yi kuşatmaktır. Bunun için örnek olsun diye söylüyorum. 2013 yılının Mayıs ayında başlayan, 28 Mayıs'ta başlayan en uç noktaya çıkan gezi parkı olayları öncesinde baktığınız zaman, gezi parkı olayları bir takım örgütlerin sahaya çıkarak hükümet karşıtı bir gösterisi gibi görüyoruz. Ne var bunda ekonomi ile ne alakası var diyoruz. Ama Mayıs 2013'te Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin faiz oranları bakımından en düşük noktasındaydık, yüzde 4.63, ayrıca o ay içerisinde Türkiye İMF ile olan ilişkisini bitirdi, tamamı ile İMF'den bağımsız bir ekonominin içerisine girdi. Vay sen misin bunları yapan bir anda baktık, gezi parkında iki tane ağacı bahane edenler sokaklara çıktılar. ve ne yazık ki Türkiye tabiri caizse uçurumun kenarından geldi. Gezi parkının olaylarının sonuçlarına bakıyoruz, çok şükür milletin dirayeti ile bastırıldı. Ama sonuçlarından birisi faizin yukarıya çıkması, aynı zamanda da kurların yukarıya çıkmasıdır. Geliyorsunuz 17-25 Aralık
baktığınızda bir yargı operasyonudur. FETÖcü yargıçlarla, FETÖcü polisler hükümete karşı bir operasyon yapıyor, sonuçlarına bakıyorsunuz faiz yükselmiş, döviz yükselmiş. 15 Temmuz'dan sonrada kur yükselmiş, faiz yükselmiş, amaçları kendi parasını, gücünü ekonomik kalkınmasına harcamaması, Türkiye ekonomisinin geriye gitmesi ve Türkiye'nin bu coğrafyada ekonomik olarak kendi kendine yeterli bir hale gelmemesidirö ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA